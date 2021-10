Inter, Inzaghi: "Non era una gara semplice, grande reazione dei miei ragazzi"

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, nel post partita di Sassuolo-Inter, ai microfoni di Inter TV, ha commentato così la rimonta vincente dei suoi: "Non era una partita semplice quella di questa sera, lo sapevamo. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente ma siamo rimasti in partita, facendo un ottimo secondo tempo. Ho pensato di fare quattro cambi contemporaneamente dati i tanti impegni di queste settimane. Ho la fortuna di avere una rosa forte e competitiva, i ragazzi che entrato mi hanno dato un grande contributo. Cosa mi porto di buono da questo match? La reazione che ha sempre la squadra di vincere le partite, in Serie A non ci sono partite facili. Mi porto via una grande reazione d'orgoglio dei miei ragazzi".