Inter, Inzaghi: "Prova di personalità, non meritavamo di perdere. Complimenti a Courtois"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid è intervenuto al microfono di Infinity+: "C'è tanto rammarico perché non meritavamo questo risultato. Ma il calcio è così. Avevo chiesto ai ragazzi una prova di coraggio e personalità e c'è stata, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, un po' per demerito nostro e un po' per merito del loro portiere. Ma se non riesci a vincere devi portare almeno a casa il pareggio. Ora devo rivedere bene con attenzione tutte le occasioni. C'è stato qualche demerito dei miei, ma tanti complimenti al portiere del Real Madrid".