Inter, Inzaghi: "Soddisfatto del mercato, manca ancora qualcosa ma lavoriamo per questo"

vedi letture

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo contro il Monza: "Mi è piaciuto l’entusiasmo percome abbiamo giocato una gara non semplice che mi ha lasciato buone sensazioni. Rivedrò la partita ovviamente, ma la squadra ha fatto quello che doveva, sono molto soddisfatto di questo. Soddisfatto di Thuram e Arnautovic? Assolutamente sì. I subentrati sono andati benissimo, chiaramente i primi quattro non avevano bisogno di presentazioni, Bisseck, il quinto, è entrato bene anche lui. Avevamo Darmian con un problemino, Acerbi fuori… quindi nel reparto difensivo, dove ci manca ancora un giocatore, eravamo in emergenza. Però i ragazzi sono stati molto bravi a contrapporsi molto bene ad una squadra che gioca un ottimo calcio.

Soddisfatto del mercato? Assolutamente sì. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo perso giocatori importanti in ruoli importantissimi ma la squadra sta lavorando bene ed entusiasmo, manca ancora qualcosa ma la mia società sta lavorando per questo. Cosa promettere ai tifosi? Un impegno folle, lo stesso messo nelle scorse due stagioni. Quello che vuole vedere il pubblico, ovvero che la squadra mettitutto in campo. Dobbiamo migliorare perché siamo a inizio stagione ma la squadra dal 13 luglio sta lavorando molto bene".