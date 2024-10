TMW Inter, Inzaghi: "Su un campo così è un altro sport. Juventus? Recuperiamo le energie"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo la vittoria di Champions League sul campo del Young Boys. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "La verità sta nel mezzo... Abbiamo fatto bene, in una partita non semplice. Trovavamo una squadra fisica, sapevamo che su questo campo ci sarebbero stati tanti duelli. Gli altri anni altre italiane qua avevano faticato, ma i ragazzi sono stati sul pezzo, tranne che per quella ripartenza nel secondo tempo non abbiamo concesso tiri troppo pericolosi, semmai qualche palla inattiva di troppo".

Gli infortuni hanno condizionato?

"Senz'altro, ma stasera avevamo tante insidie. A partire dal campo: su questo campo è un altro sport. Pensavo che i ragazzi facessero più fatica tecnicamente, nel secondo tempo abbiamo avuto quattro occasioni da gol clamorose".

Quanto è importante avere giocatori come Thuram?

"Ha detto bene Barella, l'ho sentito dagli spogliatoi: a farti vincere è la forza del gruppo, di tutta l'Inter e non solo Thuram. I cinque subentri di oggi sono stati fondamentali".

Ora arriva la Juventus.

"Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la società e per i tifosi, cercheremo di recuperare le energie e le forze spese stasera, in una partita dispendiosa. Purtroppo abbiamo perso Carlos Augusto, che ha avuto un problemino e le rotazioni sono un po' limitate. Dobbiamo arrivare a novembre nel migliore dei modi".

Si aspettava di più da qualcuno?

"Sono contentissimo della prestazione. Probabilmente in qualche momento si sono perse le distanze, ma loro alzavano tanto la palla sugli attaccanti fisici e questo rischio c'era. Bravi i ragazzi, dopo tre partiti avere 7 punti con zero gol subiti è un ottimo cammino".