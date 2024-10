Inter, Inzaghi sulla Roma: "Juric lo conosciamo bene... Serve continuare nel nostro percorso"

Ai microfoni dei canali ufficiali del club, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato della ripresa del campionato dopo la sosta che vedrà la sua squadra affrontare la difficile trasferta in casa della Roma. Questo il pensiero del tecnico nerazzurro sulla ripartenza e sulle difficoltà del match coi giallorossi di Ivan Juric: "Venivamo da tre vittorie e dobbiamo continuare il nostro percorso: i ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino. Però in questi ultimi giorni abbiamo lavorato bene, sapendo che ripartiamo da una gara molto difficile".

Su cosa vi siete concentrati per affrontare una squadra aggressiva come la Roma?

"Juric l'abbiamo incontrato tante volte negli anni, sta portando la sua filosofia alla Roma. Ci dovremo fare trovare pronti per fare la nostra partita in entrambe le fasi di gioco, ci vorrebbe una grande partita".

Calendario fitto da qui alla prossima sosta, quanto saranno decisive queste partite?

"Sappiamo che andremo incontro a sette partite in venti giorni, dovremo essere tutti bravi. Ma ora il mio unico pensiero è prepararci bene per la partita di domani con la Roma: per il resto, cercheremo di attingere a tutta la rosa, sapendo di avere ragazzi che quotidianamente cercano di mettere in difficoltà me e il mio staff per le scelte".