Inter, Josep Martinez questa sera titolare. Le ragioni dietro la scelta di Chivu
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La principale novità di formazione dell'Inter è la presenza di Josep Martinez dal primo minuto. Lo spagnolo non giocava dalla partita di Coppa Italia contro il Como del 3 marzo.
La ragione è data dalla volontà di Cristian Chivu di "allenare" lo spagnolo in vista della partita di ritorno di Coppa Italia che si giocherà martedì. Martinez, curiosamente, non giocava in campionato dalla partita d'andata contro i sardi, vinta dall'Inter per 0-2 e datata 27 settembre. E in precedenza aveva giocato anche contro il Sassuolo, gara vinta per 2-1.
Altre presenze stagionali: 3 in Coppa Italia, una in Supercoppa Italiana.
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