Inter-Cagliari, formazioni ufficiali: Martinez torna fra i pali. Riecco Mkhitaryan dal 1'
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A.
Spicca subito la presenza di Josep Martinez tra i pali. In difesa si rivede Stefan De Vrij che non giocava titolare da quasi due mesi. A centrocampo Mkhitaryan prende il posto di Zielinski. Pio Esposito vince il ballottaggio con Bonny e sfida il fratello Sebastiano, anch'egli titolare.
Cagliari senza Mazzitelli, infortunatosi contro la Cremonese. Pisacane sceglie Adopo dal 1'. Ze Pedro vince il ballottaggio con Zappa in difesa, Sulemana panchina Folorunsho mentre in attacco è confermato il tandem Borrelli-Esposito.
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. A disp. Di Gennaro, Sommer, Acerbi, Alexiou, Bonny, Darmian, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mosconi, Zielinski. All. Cristian Chivu.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Borrelli, Esposito. A disp. Ciocci, Sherri, Albarracin, Belotti, Deiola, Dossena, Folorunsho, Kilicsoy, Liteta, Mendy, Raterink, Trepy, Zappa. All. Fabio Pisacane.
ARBITRO: Marchetti
ASSISTENTI: Rossi e Cavallina
IV UFFICIALE: Bonacina
VAR: Meraviglia
AVAR: Di Bello