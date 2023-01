Inter, l'obiettivo Thuram cambia agente: potrebbe assisterlo direttamente il padre

Possibile cambio di agente per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e obiettivo di mercato di diversi club, su tutti Juventus e Inter. Come riportato da Sportitalia, il francese potrebbe abbandonare il suo attuale agente per affidare la sua procura al padre Lilian, che lo assisterebbe in prima persona nella ricerca del suo nuovo club. A giugno 2023, infatti, il calciatore sarà svincolato.