Inter, l'operazione Sommer non è a rischio. Ma i tempi potrebbero allungarsi ancora

Nella giornata di ieri il portiere del Bayern Monaco Yann Sommer ha parlato in modo evasivo del suo possibile trasferimento all'Inter, il tutto dopo 90' in campo con la maglia dei tedeschi contro il Kawasaki Frontale.

Secondo la Gazzetta dello Sport l'operazione, pur non risultando a rischio, può allungare i tempi per la definitiva fumata bianca. E questo perché, ancora una volta, i tedeschi non hanno trovato il sostituto dello svizzero: da Raya a Bono, passando per Mamardashvili, De Gea e Baumann, sono tanti i profili seguiti, ma al momento di affondi neanche l'ombra visto che i dirigenti e gli uomini mercato stanno dirottando tutte le energie su Harry Kane. A quel punto, una volta sistemata la questione con l'inglese, ecco l'assalto al portiere e il via libera per l'Inter. Ma ancora, per il quotidiano, Simone Inzaghi dovrà attendere.