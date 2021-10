Inter, la difesa B non convince: D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov saranno liberi a giugno

Tuttosport fa il punto sulle alternative difensive in casa Inter, che in questo inizio di stagione si sono visti pochissimo in campo: D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov hanno collezionato in tutto solo 77 minuti e a giugno, secondo il quotidiano torinese, faranno le valigie essendo tutti in scadenza di contratto. Oltre al mercato, i nerazzurri possono contare su giovani come Vanheusden e Pirola che hanno convinto quando chiamati in causa.