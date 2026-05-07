Inter, Lautaro: "Chivu non ci ha privato di quanto fatto con Inzaghi. Va verso un calcio moderno"

Lautaro Martinez si è aperto a Cronache di Spogliatoio, ripercorrendo tutto quello che lui e i suoi compagni dell'Inter hanno passato prima della vittoria dello scudetto di quest'anno: "L'anno scorso abbiamo sofferto tanto, senza raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati". L'arrivo di Chivu è stato determinante: "Cristian ci ha portato un'aria nuova. Ha questa leadership che si vede anche da fuori, ci ha ridato fiducia".

L'intelligenza del tecnico rumeno è stata quella di non stravolgere la squadra, ma cercare solo di migliorarla: "Non ci ha privati di ciò che tatticamente avevamo fatto con Inzaghi. Anzi, ha solo aggiunto un po' di sue idee a quello che già conoscevamo. Dobbiamo solo ringraziarlo. Lui va verso un calcio moderno. Ci fa riposare, concede giorni liberi… Oggi si gioca tanto e i calciatori devono essere tranquilli e riposati. È importante recuperare".