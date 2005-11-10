Inter, Lautaro ko: in 9 mesi salta 18 gare, prima erano state 13 in più di 7 anni

Lautaro Martinez non è mai stato un problema per l'Inter, tranne nelle occasioni in cui non gioca a causa di problemi fisici. Qualsiasi allenatore che lo ha avuto nella sua parentesi in nerazzurro lo ha utilizzato con frequenza, sfruttando le sue capacità tecniche e quelle di leader carismatico, in grado di trascinare i compagni e fungere da punto di riferimento all'interno del terreno di gioco.

C'è un dato che preoccupa

Nessuno vuole dare un giudizio sulle condizioni del Toro di Bahia Blanca, che ha mantenuto una media realizzativa di livello assoluto in tutta la sua avventura all'Inter, sia quando ha giocato di più, sia quando è stato impiegato meno per motivi indipendenti dal suo volere o da quello degli allenatori. Analizzando però il suo storico è evidente come negli anni gli infortuni siano aumentati: dalla sua prima partita nel 2018 a febbraio 2026 ha saltato 13 incontri per guai muscolari e 1 a causa della febbre, mentre negli ultimi 9 mesi, considerando anche l'ultimo ko, saranno 18 i match a cui non avrà potuto partecipare, più di quelli dei 7 anni e mezzo precedenti.

Non è più lo stesso Lautaro?

La domanda che tutti i tifosi dell'Inter si staranno ponendo in questo momento è se il loro capitano abbia avuto un calo o meno della sua tenuta. Il quesito è talmente complicato che servono conoscenze che non abbiamo per poter rispondere, ma il tempo non mentirà e, nel caso in cui dovessero proseguire questi stop forzati, obbligherà l'Inter a fare delle riflessioni.