Inter, Lautaro Martinez: "CR7 giocatore importante, dobbiamo far male alla Juventus"

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dalla super sfida con la Juventus.

Sono passati circa dieci mesi dall'ultimo incrocio. Quanto è cambiato da una parte e dall'altra?

"Noi sicuramente siamo più solidi, abbiamo lavorato tanto per crescere e oggi dobbiamo dimostrarlo facendo un altro passo. Questo è l'importante: entrare in campo e fare quello per cui abbiamo lavorato".

Ronaldo a parte quali saranno i pericoli più grandi?

"Sicuramente lui sarà un giocatore importante per loro, anche noi abbiamo il nostro. Dobbiamo essere cattivi anche in fase difensiva per non creare gli spazi e quando attacchiamo dobbiamo cercare di far loro male".