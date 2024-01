Inter-Lazio, cambio all'ultimo per Sarri: problemi per Zaccagni, gioca Pedro

vedi letture

Cambio dell'ultimo minuto nella formazione della Lazio, che questa sera affronterà l'Inter nella seconda semifinale di Supercoppa italiana all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. A dispetto dell'undici annunciato, infatti, Maurizio Sarri ha deciso di schierare Pedro in attacco con Felipe Anderson e Immobile.

Da capire le motivazioni, legate alle condizioni non ottimali di Mattia Zaccagni dopo il colpo al piede preso contro l'Udinese: l'attaccante è uscito anzitempo nel riscaldamento, dopo un provino andato male. L'ex Hellas però andrà comunque in panchina e sarà quindi a disposizione a gara in corso.

Le formazioni ufficiali aggiornate di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.