Inter-Lazio, Zaccagni e il forfait all'ultimo minuto: il retroscena svelato dalla radio biancoceleste

Figurava nella lista degli undici giocatori schierati dal primo minuto da Maurizio Sarri contro l'Inter, ma poi Mattia Zaccagni ha dovuto lasciare il proprio posto a Pedro a causa di un problema fisico. Provino andato male, l'ex Verona era attenzionato da qualche giorno e lo stesso Sarri in conferenza aveva parlato di condizioni "in bilico".

A far maggiore chiarezza sull'esclusione in extremis di Zaccagni ci ha pensato la radio ufficiale biancoceleste nel post-gara del match di Supercoppa: “Non era al meglio, aveva saltato anche la rifinitura, aveva preso degli antidolorifici in questi giorni. Oggi ci ha provato, il dubbio sulla sua presenza dal 1’ era rimasto fino all’ultimo. Il fatto che Pedro si stesse scaldando era un segnale che qualcosa effettivamente non stesse andando bene. Ha prevalso la precauzione, Mattia proverà a tornare per la partita contro l’Atalanta del 4 febbraio”.