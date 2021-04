Inter, le chiacchiere stanno a zero. Conte invece sta volando

Una corsa prorompente, che porta l’Inter a lasciare il vuoto alle sue spalle in maniera totalizzante e decisiva, mettendo a tacere una volta per tutte le critiche che hanno cercato di opporre dubbi rispetto alla qualità di una marcia da record. La verità è che la squadra di Conte sa solo vincere, con l’arroganza di chi sa di essere più forte dell’avversario e lo dimostra gestendosi all’interno dei novanta minuti. Dapprima accelerando fino a trovare il vantaggio con un’azione ad altissimo tasso di qualità, e poi disponendosi nella maniera che più delle altre avrebbe potuto inibire le qualità di un avversario di livello assoluto come il Sassuolo di De Zerbi.

Se i risultati arrivano, e continuano a farlo con statistiche che raccontano come l’attacco sia il migliore del campionato, e la difesa abbia subito solo un gol in più di quella della Juventus che ha però dodici punti in meno in classifica, il gioco è fatto. Ed il premio è il tricolore.