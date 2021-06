Inter, Lukaku annuncia la permanenza in nerazzurro: "Sì, resto. Ho già parlato con Inzaghi"

Romelu Lukaku resterà all'Inter anche nella prossima stagione. A rassicurare i tifosi nerazzurri è stato lo stesso attaccante belga che dal ritiro della sua Nazionale ha affermato: "Sì, resterò all'Inter. Ho già parlato con colui che sarà il nostro prossimo allenatore (Simone Inzaghi ndr). Forse non dovrei ancora dirlo, ma è stata una conversazione molto positiva".

Romelu Lukaku on his future in #DEVILTIME (VTM):

“Yes, I am staying. I've already had contact with the man who normally becomes our new manager. Maybe I shouldn't say that yet... but it was a very positive conversation.” https://t.co/nUlarpoEed#CFC

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) June 2, 2021