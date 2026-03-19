Inter, Marotta e la volata scudetto: "Siamo la lepre, è più facile fare il cacciatore"

"Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile”. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, intervenuto in video collegamento a Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza, risponde così a chi gli chiede della volata scudetto con il Milan: “È più facile fare il cacciatore. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi”.

Il numero uno nerazzurro si è poi soffermato anche sull’acquisto dello stadio e sul progetto di un nuovo impianto: “La nuova struttura nasce dall'esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresentino la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attività commerciali. Lo sport è un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi".