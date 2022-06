Inter, nessuna contropartita per il ritorno di Lukaku: cessioni solo per sanare il bilancio

L'Inter è al lavoro per il ritorno di Romelu Lukaku, ma come riportato dal Corriere dello Sport nella trattativa con il Chelsea non verrà inserita nessuna contropartita tecnica. Inserire nell'operazione il cartellino di Dumfries non viene considerata, anche perché in ogni caso si parlerebbe di prestito per quel che riguarda il belga, e il rischio sarebbe quello di rimanere a mano vuote tra 12 mesi, senza l'attaccante e senza l'esterno olandese. La linea è chiara: un elemento può essere sacrificato in cambio solo di contanti per sistemare il bilancio, non in scambi.