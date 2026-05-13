Inter, nuova idea per la porta del futuro: piace anche Carnesecchi, ma l'Atalanta spara alto

Il casting per il futuro della porta dell’Inter potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista. Secondo quanto riportato da L’Interista, ci sarebbe una pista che starebbe prendendo quota nelle ultime ore, ossia quella che porta a Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Il portiere classe 2000, nazionale italiano e legato alla Dea da un contratto fino al 2028, viene valutato circa 30 milioni di euro. Un profilo che avrebbe attirato concretamente l’attenzione del club nerazzurro, al punto da rimettere tutto in discussione nelle gerarchie e nelle strategie per il prossimo mercato.

L’interesse sarebbe reale anche perché, al momento, non sarebbe stata ancora presa una decisione definitiva sull'altra pista, quella legata a Guglielmo Vicario. L’eventuale arrivo di Carnesecchi a Milano potrebbe inoltre innescare un effetto domino: Josep Martinez difficilmente accetterebbe ancora il ruolo di dodicesimo e potrebbe finire proprio all’Atalanta.

Da capire poi quale sarebbe la posizione di Filip Stankovic, chiamato eventualmente a scegliere se restare come vice o cercare maggiore continuità altrove. Anche tra i pali, dunque, il futuro dell’Inter resta tutto da scrivere.