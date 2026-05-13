Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, nuova idea per la porta del futuro: piace anche Carnesecchi, ma l'Atalanta spara alto

Inter, nuova idea per la porta del futuro: piace anche Carnesecchi, ma l'Atalanta spara altoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:17Serie A
Pierpaolo Matrone

Il casting per il futuro della porta dell’Inter potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista. Secondo quanto riportato da L’Interista, ci sarebbe una pista che starebbe prendendo quota nelle ultime ore, ossia quella che porta a Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Il portiere classe 2000, nazionale italiano e legato alla Dea da un contratto fino al 2028, viene valutato circa 30 milioni di euro. Un profilo che avrebbe attirato concretamente l’attenzione del club nerazzurro, al punto da rimettere tutto in discussione nelle gerarchie e nelle strategie per il prossimo mercato.

L’interesse sarebbe reale anche perché, al momento, non sarebbe stata ancora presa una decisione definitiva sull'altra pista, quella legata a Guglielmo Vicario. L’eventuale arrivo di Carnesecchi a Milano potrebbe inoltre innescare un effetto domino: Josep Martinez difficilmente accetterebbe ancora il ruolo di dodicesimo e potrebbe finire proprio all’Atalanta.

Da capire poi quale sarebbe la posizione di Filip Stankovic, chiamato eventualmente a scegliere se restare come vice o cercare maggiore continuità altrove. Anche tra i pali, dunque, il futuro dell’Inter resta tutto da scrivere.

Articoli correlati
Atalanta, Carnesecchi: "Ci meritavamo una vittoria così, la dedichiamo a Palladino"... Atalanta, Carnesecchi: "Ci meritavamo una vittoria così, la dedichiamo a Palladino"
Carnesecchi contro Maignan. L'Eco di Bergamo in apertura: "Sfida nella sfida in Milan-Atalanta"... Carnesecchi contro Maignan. L'Eco di Bergamo in apertura: "Sfida nella sfida in Milan-Atalanta"
Serie A, i migliori 5 italiani dopo 35 giornate: si accorcia il divario Dimarco-Falcone... Serie A, i migliori 5 italiani dopo 35 giornate: si accorcia il divario Dimarco-Falcone
Altre notizie Serie A
L’Inter di Chivu fa la storia: il Doblete è servito, 2-0 alla Lazio nella finale... L’Inter di Chivu fa la storia: il Doblete è servito, 2-0 alla Lazio nella finale di Coppa Italia
Napoli, l'ex preparatore dei portieri: "Meret troppo criticato, non c'è paragone... Napoli, l'ex preparatore dei portieri: "Meret troppo criticato, non c'è paragone con Milinkovic"
Napoli, retroscena Lukaku: uno studio legale ha gestito l'accordo per il ritorno... Napoli, retroscena Lukaku: uno studio legale ha gestito l'accordo per il ritorno in Belgio
Caos Serie A, la Curva della Roma in protesta: "Se mettete il derby lunedì sera,... Caos Serie A, la Curva della Roma in protesta: "Se mettete il derby lunedì sera, non entriamo"
Milan in ritiro, i precedenti non sono un granché: l'ultimo a cui è servito davvero... Milan in ritiro, i precedenti non sono un granché: l'ultimo a cui è servito davvero è... Allegri
Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe ad allenare l'Italia. Vorrebbe vincere un Mondiale"... Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe ad allenare l'Italia. Vorrebbe vincere un Mondiale"
Inter, Marotta: "Gruppo cresciuto in mentalità. E Chivu non può far altro che migliorare"... Inter, Marotta: "Gruppo cresciuto in mentalità. E Chivu non può far altro che migliorare"
Sabatini: "Salvezza della Fiorentina è stato un gradone. Ora Paratici farà una squadra... Sabatini: "Salvezza della Fiorentina è stato un gradone. Ora Paratici farà una squadra forte"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Troppa Inter per tutto il calcio italiano: quello dei nerazzurri è l'unico progetto che convince e funziona davvero. Il double di Chivu serva da lezione a tutti i club di Serie A: basta con gli istant team, serve programmazione
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L’Inter di Chivu fa la storia: il Doblete è servito, 2-0 alla Lazio nella finale di Coppa Italia
Immagine top news n.1 Caos derby di Roma, la Lega Serie A ha depositato il ricorso al TAR. Domani pomeriggio la decisione
Immagine top news n.2 ANSA, proposta Lega Calcio sul derby non percorribile
Immagine top news n.3 Caos derby, Simonelli: "Abbiamo sbagliato, ma serve buon senso. Risposta in serata o ricorso al TAR"
Immagine top news n.4 Caos 37ª giornata, l'ultimo azzardo della Lega: anticipare il derby e posticipare Sinner
Immagine top news n.5 Lazio-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia: un grande dubbio per parte
Immagine top news n.6 Caos arbitri, AIA commissariata ma solo dopo parere del Collegio di Garanzia: il comunicato
Immagine top news n.7 Abete contro Malagò per la FIGC: chi parte avanti? Come si vota? Tutte le risposte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Dybala e non solo, Roma al lavoro sui rinnovi. E un portiere può salutare". Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Florentino contro tutti: con chi ce l'ha Perez e perché nuove elezioni Real?
Immagine news podcast n.2 Dybala e i sogni infranti dei tifosi della Roma. Ma quella notte è indimenticabile
Immagine news podcast n.3 Un'altra rivoluzione in vista per il Milan. E al centro ci sarà ancora Furlani
Immagine news podcast n.4 "La programmazione del Como e il paragone coi modelli Milan e Fiorentina". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mignemi: "Brescia, Ascoli, Catania e Salernitana si giocheranno la Serie B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Vanoli e D'Aversa meritano la riconferma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Giacomo Ferri: "Io terrei D'Aversa ma Cairo deve aiutarlo sul mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio-Inter 0-2, le pagelle della finale di Coppa Italia: la ThuLa porta Chivu in paradiso
Immagine news Serie A n.2 L’Inter di Chivu fa la storia: il Doblete è servito, 2-0 alla Lazio nella finale di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.3 Napoli, l'ex preparatore dei portieri: "Meret troppo criticato, non c'è paragone con Milinkovic"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, retroscena Lukaku: uno studio legale ha gestito l'accordo per il ritorno in Belgio
Immagine news Serie A n.5 Caos Serie A, la Curva della Roma in protesta: "Se mettete il derby lunedì sera, non entriamo"
Immagine news Serie A n.6 Milan in ritiro, i precedenti non sono un granché: l'ultimo a cui è servito davvero è... Allegri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fusco non le manda a dire: "A Cesena ho difeso Mignani. Cole? Scelta illogica, un errore"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, ai dettagli con Petcu per l'Academy
Immagine news Serie B n.3 Il Bari prosegue la preparazione per il playout: sono da valutare le condizioni di Cistana
Immagine news Serie B n.4 Mancini jr e il futuro: "La Sampdoria è la mia seconda pelle. Vorrei rimanere qui a vita"
Immagine news Serie B n.5 La Virtus Entella in visita al Gaslini: "Perché certi incontri lasciano il segno"
Immagine news Serie B n.6 Le decisione del giudice sportivo dopo il turno preliminare dei playoff di B: multa al Catanzaro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Playoff Serie C, il Potenza chiude il cerchio delle qualificate: i risultati del turno ormai archiviato
Immagine news Serie C n.2 Playoff Serie C, anche la Salernitana al turno successivo. Il risultato di parità affossa la Casertana
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, i pareggi non bastano più: e non sarà Serie B. Iori ancora in panchina?
Immagine news Serie C n.4 Playoff Serie C, boom Casarano! I risultati finali premiano anche Lecco e Ravenna
Immagine news Serie C n.5 Playoff Serie C, notte fonda per il Campobasso. Il risultato parziale vede avanti il Potenza
Immagine news Serie C n.6 Playoff Serie C: dopo i primi 45', risultato bloccato. Pari a reti bianche in Salernitana-Casertana
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Inter, chi conquisterà la Coppa Italia?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Bologna, Conte vuole chiudere il discorso Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma-Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma Femminile premiata in Campidoglio per la vittoria del terzo scudetto della sua storia
Immagine news Calcio femminile n.2 Floe: "Napoli affascinante. Danimarca? Con Italia e Svezia gare difficili, ma voglio il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin alla finale Primavera: "Sassuolo-Milan spot per il calcio. La Nazionale femminile ha futuro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Bonansea nella storia della Juve: è la più presente di sempre con Girelli. E può esserci il sorpasso
Immagine news Calcio femminile n.5 Ana Capeta resta alla Juventus, esercitato il diritto di riscatto: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea la certezza, Dorsin e Uffren le novità. La Top 11 della 21ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Brescia ma col cuore nerazzurro: la storia di Evaristo Beccalossi Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Caos Roma-Lazio: Lega vs Prefettura, la deriva del calcio italiano