Inter, Oaktree diventerà socio di minoranza di Suning: l'accordo è più di un semplice prestito

La firme sull'accordo tra l'Inter e Oaktree utile per immettere liquidità all'interno della società nerazzurra, sarà molto più complesso di un semplice prestito. Oaktree infatti è destinato anche a diventare socio di minoranza di Suning. La quota che verrà versata ha raggiunto i 300 milioni di euro. Una parte di essa sarà effettivamente un finanziamento che finirà nelle casse dell'Inter tramite la controllante Great Horizon. L'altra invece servirà per rilevare il 31% al momento in mano a Lion Rock. Oaktree entrerà nell'assetto azionario con un aumento di capitale che tecnicamente si chiama "equity upside". Non è da escludere che nel tempo, l'evoluzione finale di questa operazione non porti all'acquisizione del club da parte del fondo americano. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.