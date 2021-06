Inter, obiettivo Emerson Palmieri: il Chelsea lo valuta 20 milioni di euro. Tre le alternative

E' l'italo-brasiliano Emerson Palmieri il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare la fascia mancina in vista della prossima stagione. A fare il punto sulla trattativa il quotidiano 'Tuttosport', che parla di una valutazione di 20 milioni di euro che il Chelsea dà al laterale classe '94. I blues non sono intenzionati a concedere grossi sconti, con l'Inter che ad oggi non è intenzionata ad andare oltre i 15 milioni di euro bonus compresi.

Le alternative - Piace molto Kostic dell'Eintracht, ma la trattativa sarebbe economicamente possibile solo inserendo Lazaro come parziale contropartita. Nicolas Tagliafico è un altro nome da tenere in considerazione, così come quello di Alfonso Pedraza del Villarreal.