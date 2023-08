Inter, oggi arriva Sommer. Fatta anche Samardzic, accelerata Balogun

A Milano sarà una domenica movimentata. In mattinata, l’Inter aspetta Yann Sommer dopo un corteggiamento fin troppo lungo. Il portiere svizzero si sottoporrà domani alle visite mediche di rito, per poi firmare un m contratto biennale e poi mettersi a disposizione di Simone Inzaghi in quel di Appiano. Il tecnico nerazzurro aspetta anche la decisione sul secondo portiere - a questo punto una corsa a tre fra Stankovic, Bento e Audero con il doriano indietro - ma finalmente potrà lavorare con il titolare della prossima stagione. Dovrà farlo in tempi brevi, visto l’inizio del campionato ormai imminente.

Fatta anche per Lazar Samardzic. Tra domani e martedì arriverà a Milano anche il centrocampista serbo-tedesco, valutato poco meno di 20 milioni di euro con Giovanni Fabbian destinato all’Udinese. Non serviranno ulteriori approfondimenti particolari tra i due club, la trattativa è ormai definita. Se nel caso del portiere la dirigenza va a sistemare un’emergenza, con l’ex Lipsia mette a disposizione di Inzaghi una linea mediana di eccellenza. Senza dubbi, il miglior centrocampo della Serie A considerando anche gli esterni. Ma poche squadre in Europa vantano una batteria di questo tipo.

Balogun resta il piano A. Da risolvere anche la questione centravanti. Il primo nome resta lo statunitense dell’Arsenal, a patto che i Gunners abbassino le proprie pretese, economiche e magari anche di formula. In settimana ci si aspetta un’accelerata nei contatti, in una trattativa ancora da mettere a punto. Per questo, nonostante tutto, non si possono ancora considerare chiuse le piste che portano a Beto o ad Alvaro Morata, che viceversa resta il primo nome nell’indice di gradimento di Inzaghi.