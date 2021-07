Inter, per Agoumè tris di offerte: Venezia e Bologna in Italia, il Saint Etienne all'estero

Lucien Agoume potrebbe essere destinato ad un nuovo prestito nella prossima stagione e le offerte per il centrocampista dell'Inter non mancano di certo. Secondo quanto risulta a L'Interista, Venezia e Bologna hanno chiesto informazioni, ma sulle tracce dell'ex Spezia ci sarebbe anche il Saint Etienne, club militante in Ligue 1.