Inter, per la porta c'è anche il sogno Svilar. Le alternative portano a Lunin e Vicario

Gazzetta.it fa il punto della situazione sul mercato in casa Inter, dalla difesa all'attacco, tra sogni e realtà. La dirigenza nerazzurra potrebbe offrire a Sommer la possibilità di fare il secondo portiere ma sicuramente andrà a caccia di un estremo difensore di primo livello. Il primo obiettivo come noto è Vicario, ma c'è anche Lunin e il sogno Mile Svilar: ma se la Roma fosse costretta ad una grande cessione in estate? Le cose cambierebbero....

In difesa Akanji è una certezza, resta da capire il futuro di Bastoni, cercato dal Barcellona. Lasceranno Acerbi, Darmian e De Vrij, a fine contratto.

Svilar portiere migliore della Serie A

Mile Svilar, portiere serbo nato ad Anversa il 27 agosto 1999, è approdato alla Roma nell’estate 2022 a parametro zero dal Benfica, dove aveva mostrato grandi potenzialità ma poche presenze in prima squadra. Inizialmente terzo portiere dietro Rui Patrício e poi Milinković-Savić, ha dovuto attendere per emergere: le prime apparizioni significative sono arrivate nella stagione 2023/24, culminate con due rigori parati a Feyenoord nello spareggio Europa League.

La vera consacrazione è arrivata nelle stagioni successive. Nel 2024/25 ha registrato la più alta percentuale di parate della Serie A (circa 77%) e 16 clean sheet. Nella stagione 2025/26 in corso, Svilar si è imposto come titolare indiscusso: ha disputato 30 partite in Serie A (2.700 minuti), con 13 clean sheet e 23 gol subiti, più 9 presenze in Europa League (totale stagionale 40 partite).