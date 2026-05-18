Juve fuori dalla Champions? Sul campo non fallisce la qualificazione da 15 anni, c'era Delneri
La Juventus vede da vicino lo spauracchio di un futuro senza Champions League. Dopo il ko interno con la Fiorentina, i bianconeri sono infatti sesti in classifica, costretti a vincere l’ultima di campionato e sperare che almeno due tra Milan, Roma e Como perdano le rispettive partite.
Una qualificazione improbabile, se non proprio impossibile, che riporterebbe indietro di una vita la storia bianconera. Non tanto a livello di bilancio, né ufficiale: nella stagione 2023/2024 la Juventus non giocò infatti alcuna competizione europea, con quello che ne consegue a livello economico, in virtù della penalizzazione di 10 punti comminata per il caso plusvalenze.
Considerando solo il risultato del campo - in quella stagione Allegri chiuse terzo, a pari punti con l’Inter ma davanti negli scontri diretti - è addirittura da 15 anni che la Juve non fallisce la qualificazione alla Champions League.
La cronistoria della Juventus
2010/2011 - 7ª in Serie A - Allenatore: Luigi Delneri.
2011/2012 - 1ª in Serie A - Allenatore: Antonio Conte.
2012/2013 - 1ª in Serie A - Allenatore: Antonio Conte.
2013/2014 - 1ª in Serie A - Allenatore: Antonio Conte.
2014/2015 - 1ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri.
2015/2016 - 1ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri.
2016/2017 - 1ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri.
2017/2018 - 1ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri.
2018/2019 - 1ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri.
2019/2020 - 1ª in Serie A - Allenatore: Maurizio Sarri.
2020/2021 - 4ª in Serie A - Allenatore: Andrea Pirlo.
2021/2022 - 4ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri.
2022/2023 - 7ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri (terza classifica senza i 10 punti di penalizzazione).
2023/2024 - 3ª in Serie A - Allenatore: Massimiliano Allegri (fino alla 36ª giornata), Paolo Montero (dalla 37ª giornata).
2024/2025 - 4ª in Serie A - Allenatore: Thiago Motta (fino alla 29ª giornata), Igor Tudor (dalla 30ª giornata).
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