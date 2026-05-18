Lazio, dopo il Pisa si volta pagina. Pisacane nella shortlist per il dopo-Sarri
TUTTO mercato WEB
Anche Fabio Pisacane nel mirino della Lazio per il dopo-Sarri. Il tecnico del Cagliari, con la salvezza raggiunta dai sardi, ha visto rinnovarsi il contratto per un'altra stagione.
Secondo quanto riportato da Sky, tuttavia, ci sarebbero stati i primi contatti tra il club biancoceleste e l'entourage dell'allenatore. Pisacane è ritenuto un tecnico ideale per ricostruire: giovane e dalle idee chiare. Nella shortlist c'è anche Dino Toppmoller, reduce da un'esperienza di due anni e mezzo all'Eintracht Francoforte. La certezza è l'addio di Maurizio Sarri, nonostante un contratto in essere e le parole di Claudio Lotito arrivate in giornata. Dopo la partita contro il Pisa si volterà pagina.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Conte, Palladino e Sarri al 5%, Spalletti al 90 nonostante il crollo della Juventus: squadra per squadra, tutte le percentuali di permanenza degli allenatori di Serie A
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Premier League, quanto pesa la corona: l'Arsenal soffre ma vince, 1-0 al Burnley e + 5 in classifica
Juve, Comolli verso l'addio: gli acquisti flop e la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile