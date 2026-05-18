Lazio, dopo il Pisa si volta pagina. Pisacane nella shortlist per il dopo-Sarri

Anche Fabio Pisacane nel mirino della Lazio per il dopo-Sarri. Il tecnico del Cagliari, con la salvezza raggiunta dai sardi, ha visto rinnovarsi il contratto per un'altra stagione.

Secondo quanto riportato da Sky, tuttavia, ci sarebbero stati i primi contatti tra il club biancoceleste e l'entourage dell'allenatore. Pisacane è ritenuto un tecnico ideale per ricostruire: giovane e dalle idee chiare. Nella shortlist c'è anche Dino Toppmoller, reduce da un'esperienza di due anni e mezzo all'Eintracht Francoforte. La certezza è l'addio di Maurizio Sarri, nonostante un contratto in essere e le parole di Claudio Lotito arrivate in giornata. Dopo la partita contro il Pisa si volterà pagina.