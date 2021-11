Inter-PIF sotto traccia? Se fosse vero nessun collaboratore di Zhang sarebbe stato avvisato

Le voci intorno all'interesse da parte del PIF, fondo arabo recentemente balzato agli onori della cronaca per l'acquisto del Newcastle in Premier League, nei confronti dell'Inter al momento rappresentano qualcosa di tutt'altro che concreto. Oltre le smentite pubbliche da parte di Steven Zhang, Il Giorno oggi scrive che nel caso in cui ci fossero stati anche solo dei contatti preliminari, sarebbero avvenuti senza il coinvolgimento dei più stretti collaboratori del presidente. Nessuno infatti è stato informato di possibili trattative. Inoltre, il potenziale acquisto di un altro club di questo livello da parte degli arabi non sarebbe ben visto dall'Uefa che non vorrebbe due società di tali ambiziose all'interno della stessa competizione, ovvero la Champions League.