Inter, Pinamonti: "Da uno come Lukaku posso solo imparare. Qua ci sono campioni"

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter, parla così a Sky Sport prima della partita in casa della Fiorentina: "La partita è sicuramente molto importante, c'è voglia di fare risultato e trovare punti sul nostro percorso".

Da uno come Lukaku cosa può trarre?

"Di tutto. Non posso far altro che imparare, in allenamento mi dà tanti consigli ed è bravo a farsi capire. Qui all'Inter ci sono grandi campioni".