Inter, Pirola e Agoumé: pallini di Conte con un futuro tra big e nuovi prestiti

L'Inter segue con attenzione l'evoluzione di due giovani talenti di proprietà attualmente in prestito tra Serie A e B. Il primo è Pirola, difensore centrale che sta giocando al Monza e che è un vero e proprio pallino di Conte. L'altro è Agoumé, attualmente allo Spezia ma seguito anche da top club come il Bayern Monaco. A meno di offerte monstre nella prossima estate, probabile che i due vengano mandati nuovamente in prestito con l'intento di farli tornare in rosa per la porta principale nella stagione successiva. A riportarlo è Tuttosport.