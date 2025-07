Inter, pressing per Leoni ma il Parma spara alto: l'alternativa è De Winter, ecco la contropartita

vedi letture

Tre colpi già messi a segno . Sucic, Luis Henrique e Bonny - ma il mercato dell’Inter non si ferma qui. Cristian Chivu attende ulteriori rinforzi, consapevole che tutto dipenderà dalle cessioni in uscita, fondamentali per finanziare nuovi innesti. L’obiettivo è completare la rosa con un centrocampista e un difensore di qualità e prospettiva, senza escludere sorprese nel reparto offensivo. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

In difesa il nome caldo è quello di Giovanni Leoni, promosso da Chivu a Parma. Sul giovane talento c’è forte concorrenza da Milan, Juventus e club di Premier, mentre il Parma, forte delle richieste, spara alto: oltre 30 milioni. L’Inter medita un sacrificio, come lasciare un altro giocatore in Emilia, per assicurarsi il centrale. L'alternativa è Koni De Winter, con cui si potrebbe intavolare una doppia trattativa col Genoa, includendo anche Valentin Carboni.

Infine, in attacco, Bonny e Pio Esposito sono le novità, ma se Taremi dovesse partire, si valuterà un innesto di fantasia: non un centravanti puro, ma un elemento capace di accendere la manovra offensiva. Magari proprio nel finale di mercato.