Inter, prove di austerity: Conte va convinto ma senza colpi estivi

Continuità del progetto ma taglio dei costi, in ossequio alla situazione pandemica che sta gravando sul mondo del calcio e non solo. Questo il sunto del programma che Steven Zhang ha provveduto a presentare alla dirigenza negli incontri immediatamente successivi alla sbornia scudetto di questa settimana, eliminando sul nascere ogni velleità di grandeur che in via ipotetica avrebbe potuto contraddistinguere la prima estate da Campioni d’Italia dopo undici anni di digiuno. Una prospettiva che mette a repentaglio anche la continuità effettiva del progetto che il Presidente dei milanesi vorrebbe portare avanti con Antonio Conte in panchina, perché se da un lato è indubitabilmente vero che le prospettive di crescita sono evidenti ed eloquenti, dall’altro va altresì sottolineato come le prospettive che erano state presentate al tecnico nerazzurro nel momento in cui aveva scelto l’Inter erano state decisamente diverse. Nel mezzo una pandemia mondiale ed una crisi economica diffusa, resta la volontà di aggrapparsi a Conte come simbolo ed architetto di un progetto che è stato trasformato in vincente dalla sua leadership. La sensazione è che le prossime settimane potrebbero vedere un’atmosfera bollente dalla parti di viale della Liberazione.