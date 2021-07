Inter, quale futuro per Perisic? Il croato può essere ceduto, il Bayern ci (ri)pensa

vedi letture

Il futuro di Ivan Perisic all'Inter non è ancora certo. Secondo L'Interista infatti il rinnovo del croato con i nerazzurri, col contratto in scadenza nel 2022, appare una pista complicata. Proprio per questo, con l'idea di evitare una partenza a zero, Marotta e Ausilio potrebbero lavorare ad una cessione già in questa sessione di mercato. Gli interessamenti più consistenti sono arrivati ancora una volta dalla Germania, col Bayern che potrebbe pensare ad un riacquisto del giocatore dopo l'esperienza in prestito di due anni fa.