Inter, risentimento muscolare per Dimarco. Out contro il Feyenoord: i tempi di recupero

vedi letture

Grande protagonista nella sfida scudetto contro il Napoli, con lo splendido gol del momentaneo vantaggio dell'Inter su calcio di punizione, Federico Dimarco è stato costretto a lasciare il campo all'inizio del secondo tempo, a causa di un fastidio muscolare. Nella giornata di oggi l'esterno mancino ha svolto alcuni esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare, come annunciato proprio dal club nerazzurro.

Il comunicato ufficiale.

"Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".

I tempi di recupero previsti per il rientro in campo di Federico Dimarco.

Dimarco sarà sicuramente assente nella gara di mercoledì contro il Feyenoord, nell'andata degli ottavi di Champions League, ma quasi certamente non tornerà a disposizione neanche per la sfida di ritorno. Se tutto dovesse andare per il meglio il giocatore potrebbe rientrare per la partita scudetto contro l'Atalanta prima della sosta, altrimenti appuntamento rimandato all'Udinese, prima gara dopo lo stop del campionato. I tempi di recupero previsti parlano appunto di tre settimane e visto il finale di stagione molto complicato e denso di appuntamenti lo staff medico non forzerà i tempi.