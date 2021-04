Inter, Scudetto subito se... l'Atalanta non vince. Altrimenti, festa rimandata

Il 2 o l’8 maggio: per l'Inter lo Scudetto è solo questione di tempo, ma la fretta di vincere è capibile, dopo tanta attesa. Con la sconfitta del Milan e in caso di vittoria a Crotone sabato, Conte può tornare campione d'Italia nel caso in cui l'Atalanta non dovesse battere il Sassuolo. Se la Dea vincesse ancora, la festa Scudetto dovrebbe essere forzatamente rimandata almeno al weekend successivo, quando i nerazzuri giocheranno contro la Sampdoria, stavolta a San Siro. Una eventualità che tutto sommato non dispiacerebbe ai tifosi nerazzurri: l’Inter infatti non festeggia uno scudetto a Milano dal 1989.