Inter, Sommer e l'obiettivo doblete: "Vogliamo Scudetto e Coppa". Poi glissa sul suo futuro

Il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset. Tanti i temi toccati dall'estremo difensore elvetico, iniziando dalla stagione che ormai sta volgendo agli sgoccioli e non tirandosi indietro quando parla di 'obiettivo doblete': "Abbiamo lavorato duramente per essere qui e ora a 7 partite dalla fine ci troviamo in una buona situazione. Coppa Italia e campionato sono due grandi obiettivi di questa stagione in cui vogliamo vincere titoli: vogliamo sia la coppa che lo Scudetto".

Idee chiare insomma, e non potrebbe essere altrimenti visto quanto è vicino l'obiettivo. Anche l'anno scorso però l'Inter arrivò ad aprile in corsa su tutti i fronti, salvo poi rimanere a mani vuote: "La stagione rimane molto bella - ammette Sommer - anche se abbiamo perso lo Scudetto per un punto: ci sta, fa parte del calcio. In questo momento non pensiamo al traguardo ma analizziamo partita dopo partita".

Al termine della stagione tornerà d'attualità anche il suo futuro all'ombra della Madonnina, visto che a giugno il contratto che lo lega all'Inter scadrà: "Sono molto contento di giocare qui, per questo club, per questi tifosi, anche lo stadio mi piace tantissimo. Fin'ora ho fatto tre anni all'Inter ed è stato veramente un bel periodo. Poi penseremo a quello che succederà dopo la fine di questa stagione".

Infine, Sommer ha espresso anche un parere sulle differenze tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi: "Non mi piace fare paragoni. Abbiamo passato dei momenti bellissimi con Simone e adesso con Christian. Chivu è un allenatore che parla tanto con i giocatori, ascolta quello che pensiamo e per noi è molto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato un po' rispetto a prima: siamo più verticali".