Inter, stop di Marcelo Brozovic: sostituito per un affaticamento al polpaccio destro

Affaticamento al polpaccio destro per Marcelo Brozovic. Questa la prima diagnosi in merito all'infortunio rimediato dal centrocampista croato, uscito nel secondo tempo di Liverpool-Inter 0-1. De Vrij, uscito all'intervallo, è stato invece sostituito per un affaticamento al polpaccio sinistro.