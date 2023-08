Inter, Tomiyasu il preferito per la difesa ma l'Arsenal per ora non apre. Idea Chalobah

L'Inter cerca anche un difensore sul mercato, dopo gli addii di Skriniar e D'Ambrosio e l'arrivo del solo Bisseck. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'idea Mehri Demiral non è tramontata ma l'inserimento dell'Atalanta su Scamacca rischia di incrinare i rapporti tra le due società e rendere complessa l'operazione.

Il preferito per la difesa, in ogni caso, non è il turco ma il giapponese Takehiro Tomiyasu, ex Bologna e in forza all'Arsenal, per cui i Gunners però al momento non aprono alla cessione in prestito: Tomiyasu non è incedibile, ma l'Arsenal vuole fare cassa. Spunta così un'idea dal passato, quella di Trevoh Chalobah, che già in passato era stato cercato dai nerazzurri e che non vuole passare una stagione in panchina al Chelsea.