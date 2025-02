Inter travolta, Inzaghi: "Abbiamo sbagliato completamente la gara. Il primo responsabile sono io"

La Fiorentina supera 3-0 l'Inter nel recupero della sfida valida per la 14^ giornata di Serie A interrotta dopo 17 minuti per il malore a Bove lo scorso dicembre. Al Franchi, la formazione di Palladino con una prestazione super trova le reti della vittoria nella ripresa: al 60' Ranieri è bravo a sfruttare un calcio d'angolo in attacco, mentre al 68' è Kean a sfruttare l'assist di Dodo sul secondo palo con un colpo di testa. A un minuto dalla fine lo stesso attaccanti chiude i conti firmando la doppietta sfruttando l'errore di Dimarco. Niente aggancio in testa alla classifica per l'Inter, che resta a -3 dal Napoli, mentre la Fiorentina raggiunge la Lazio al quarto posto.

Questa l'analisi di Simone Inzaghi sulla sconfitta dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport: "Come mi spiego la serata dal punto di vista della prestazione? Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto. Abbiamo meritato la sconfitta, complimenti alla Fiorentina. Non siamo stati bravi a reagire nonostante le avvisaglie ci fossero già nel primo tempo, il primo responsabile sono io. Analizzeremo questa sconfitta, non è il momento di fare drammi. Questa squadra ovviamente non finisce qua con una sconfitta. Non voglio alibi, scuse, stanchezza, semplicemente non abbiamo messo in campo quello che mettiamo in campo di solito".

Cosa cambia con la classifica? "Secondo me fare tabelle e punti non vale la pena, solo il lavoro ci può far uscire da questa sconfitta. Stasera è mancato tutto, abbiamo trovato una squadra in emergenza che ha messo il doppio dell'aggressività e ha vinto meritatamente. Tecnicamente siamo stati insufficiente, la Fiorentina riusciva sempre a difendere bene. Torniamo a casa sconfitti, feriti, teste basse. Ma conosco solo il lavoro, mancano ancora tanti punti a disposizione, ripartiremo più forti di prima".

La prova di Calhanoglu. "Sappiamo l'importnzana che ha per noi, sta ritrovando minutaggio, non andrei però ad analizzare tanto i singoli stasera, è stata una prova negativa a livello generale e ripeto, sono io il primo responsabile".

Si dice che l'Inter ha due squadre, lei è d'accordo o pensa che in alcuni ruoli si potesse intervenire? "Io sono contento di quello che ho. In questo momento siamo riusciti a ritrovare dei giocatori: in avanti Taremi sta convivendo con un problema dal dopo Lecce e Correa è ancora fuori. Parlare di rose non mi sembra il caso: questa squadta mi ha dato tante soddisfazioni, ora è giusto essere arrabbiati ma dobbiao cercare di ripartire nel modo migliore. C'è ancora tanto in palio da giocarci".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (43' st Colpani); Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Caprini, Harder, Rubino. All.: Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (24' st Dimarco); Dumfries, Frattesi (37' st Asllani), Calhanoglu (24' st Barella), Mkhitaryan (24' st Arnautovic), C. Augusto (37' st Taremi); Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 15' st Ranieri, 23' st Kean, 44' st Kean

Ammoniti: Kean (F)