Inter, tutte le possibili uscite: 4 in odore di cessione. Ma rischiano anche Vidal e Sanchez

La Gazzetta dello Sport, partendo dalla necessità dell'Inter di ringiovanire la rosa, prova a fare le carte al mercato nerazzurro: in uscita ci sono Kolarov e Young, per questioni di scadenza di contratto e di età (e pure di stipendio). Con loro, farà le valigie anche Matias Vecino. Servirà poi trovare una sistemazione, possibilmente definitiva, per Radja Nainggolan, mentre restano in bilico le posizioni di Arturo Vidal e Alexis Sanchez.