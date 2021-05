Inter, Vidal sempre più verso l'addio: il suo agente cerca l'intesa col Marsiglia

L'agente di Arturo Vidal sta lavorando in questi giorni al possibile addio del cileno con l'Inter che potrebbe cederlo per abbassare il monte ingaggi. Felicevich sta lavorando con il Marsiglia per trovare la quadra economica, con Re Arturo che potrebbe accettare un biennale da 4 milioni di euro così da permettere ai francesi di spalmare l'attuale ingaggio e permettersi il suo cartellino. L'Inter non avanzerebbe pretese per il suo passaggio in Ligue 1 pur di abbassare il monte ingaggi, un po' come accaduto con l'addio di Godin verso il Cagliari. A riportarlo è Fcinternews.