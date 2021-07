Inter, Vidal vuole restare: il centrocampista vuole proseguire il percorso in nerazzurro

Ma quale cessione. Arturo Vidal non vuole lasciare l'Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista cileno - che sembrava in uscita - non vuole muoversi da Milano. Nonostante l’interesse di Flamengo e Boca Juniors il calciatore non considera concluso il percorso ai piedi della Madonnina e vuole continuare a scrivere pagine importanti con i nerazzurri.