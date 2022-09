Inter, Zhang deluso ma con la squadra: ha consolato tutti dopo il derby perso

Steven Zhang teneva molto alla sfida contro il Milan, come tutti gli interisti è quella che sente di più anche perché Milano è la città che vive quotidianamente. Questo basta per comprendere la delusione dopo il 3-2 subito, anche perché lui stesso era il primo che avrebbe voluto un esito diverso anche per vivere una parziale rivincita dopo lo scudetto perso lo scorso anno proprio in favore dei rossoneri. Non è andata così ma Zhang non si è fermato alla delusione ed è sceso comunque negli spogliatoi dove ha consolato uno ad uno i suoi giocatori chiedendo di guardare subito alla prossima sfida contro il Bayern. Il presidente è convinto di aver messo a disposizione di Inzaghi una rosa da titolo, soprattutto dopo aver rinunciato ai 60 milioni del PSG per Skriniar e anche per questo ha chiesto a tutti di guardare avanti senza strascichi per rifarsi subito contro i tedeschi in Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.