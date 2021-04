Inter, Zhang e la Superlega: prima ha fatto da guida poi è stato il primo a dire addio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha partecipato volentieri al progetto Superlega, perché ingolosito dalla torta promessa ai fondatori in un momento in cui il club è alla continua ricerca di fondi per rispettare le scadenze. È stato lui a guidare gli altri 11 colleghi all'interno delle potenzialità del mercato asiatico in chiave Superlega. È salito sul carro volentieri, anche se due sere fa è stato anche il primo a scendere. Sì perché nella riunione dei 12 per trovare un exit strategy degna di questo nome, il numero uno interista si è subito sfilato, alzando la mano per chiedere di scendere dalla corsa. Poi è arrivata la prima indiscrezione via Ansa per rispettare un patto stipulato con Juventus e Milan, e ieri, in un secondo momento, è arrivato il comunicato definitivo dell'addio al progetto.