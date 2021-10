Inzaghi: "Handanovic straordinario. Su Defrel decisione corretta, arbitro e VAR hanno capito"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter che ha battuto in rimonta il Sassuolo, ha parlato a Sky: "L'intervento di Handanovic su Defrel? L’ho visto adesso… penso che Handanovic sia stato strepitoso. In quella occasione e su una parata su Boga. Nelle ultime due settimane ho sentito parole su un portiere che secondo me è straordinario. Nell'occasione si interessa completamente del pallone, arbitro e VAR hanno capito che fa di tutto per non toccare l’avversario e credo che la decisione sia corretta. Poi la parata su Boga… E’ stato bravissimo, sapevamo sarebbe stata dura. Abbiamo sofferto, siamo rimasti in partita, poi il Sassuolo ha fatto meglio di noi nel primo tempo e a inizio ripresa, prima dei cambi”.

Le difficoltà iniziali? “Non penso sia stato il peggiore primo tempo della mia Inter. Abbiamo provato all’inizio, poi il Sassuolo è salito. Ci sono avversari che si preparano per tanti giorni, il Sassuolo ha un ottimo allenatore e ottimi giocatori ma la squadra è stata compatta, ha saputo soffrire e nel secondo tempo ha meritato la vittoria”.

I 4 cambi insieme? “Giocando ogni 3 giorni avevo bisogno di farli. C’è gente che è uscita che non meritava di uscire, ma dovevo dare un impulso alla squadra perché ho visto tanti giocatori stanchi. Siamo passati da un ciclo terribile, ne siamo usciti nel migliore dei modi e ora spero possano tornare tutti dalle Nazionali nel migliore dei modi”.

Non ero felice prima dei cambi? “Nel primo tempo ci sono stati troppi errori tecnici, solitamente sviluppiamo meglio”.

Dopo il primo periodo sono dove credevo di essere? “Arriviamo bene alla ripresa. In campionato potremmo avere un paio di punti in più, che avremmo meritato, ma sono contento di come la squadra sa soffrire. Sapevamo che avremmo incontrato difficoltà ma la squadra riesce sempre a restare in partita, ho trovato grande spirito. Tecnicamente abbiamo sbagliato un po’ troppo nelle ultime due gare, ora dobbiamo recuperare in vista di Lazio, Champions e Juventus. Incrocio le dita perché i giocatori che vanno via possano tornare al meglio”.

L’impatto di Dzeko e il rapporto con Lautaro? “Edin lo conoscevo da avversario, non lo avevo mai allenato e mi ha colpito per disponibilità e per come si allena. Non è giovanissimo, ma non si tira mai indietro. Dobbiamo fare delle valutazioni, Correa ha superato il problema, Sanchez sta tornando, ora dovrò capire come alternarli. Ho un ottimo reparto avanzato”.

Cambiare 4 giocatori insieme? “Avevo pensato di cambiarne tre, poi ho pensato a 4. Secondo me eravamo già rientrati bene, ma avevo bisogno di più spinta, era la settima partita e ci siamo allenati poco. Sapevo che questi 4 ci avrebbero aiutato tantissimo”.