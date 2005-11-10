Issa Doumbia, ascesa continua: Venezia, Sporting, Nazionale e primo gol in Champions

Che momento per Issa Doumbia. Nella sfida delle 18.45 fra Lens e Sporting, il centrocampista è stato lanciato in profondità da Silas Andersen al 74': scatto con i tempi di inserimento perfetti dalla propria trequarti ed esterno destro elegante per battere il portiere del Lens Risser, in uscita disperata dopo la dormita della sua difesa.

Ascesa continua per Doumbia

Una ascesa continua per il classe 2003, dunque. Scoperto dal Venezia due estati fa, quando il ds Antonelli lo ha preso per nemmeno un milione di euro dall'Albinoleffe direttamente dalla Serie C, Doumbia è passato prima per le mani di Eusebio di Francesco per poi esplodere con Giovanni Stroppa, in Serie B. Dopo la promozione trionfale della passata stagione è arrivato lo Sporting, che ha portato nelle casse del Venezia ben 20 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita del 10%.

Non è finita qui: in Portogallo ha subito avuto un impatto importante e coraggioso, tanto da convincere il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, a puntare su di lui per il nuovo corso azzurro. In questa ultima sosta è arrivata la gioia della prima chiamata fra i grandi con l'Italia. Mancini lo ha fatto giocare in tutti e quattro gli impegni di Nations League. Nel giro di tre settimane dunque è passato dall'emozione azzurra a quella per il gol europeo. Doumbia continua a crescere ed a stupire.