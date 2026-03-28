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Italia, allenamento a Coverciano: Scamacca in gruppo, Vicario a bordocampo con Gravina e Buffon
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Allenamento in corso per la Nazionale di Gennaro Gattuso, sui campi di Coverciano. Tutti gli azzurri sono in gruppo, compreso l’atalantino Gianluca Scamacca.
A seguire i compagni da bordocampo c’è Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham attualmente ai box dopo l’operazione per un’ernia, che viaggerà con la squadra a Zenica, in Bosnia.
Presenti anche il presidente federale, Gabriele Gravina, e il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon.
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