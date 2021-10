Italia, anche Pessina verso il forfait per la Nations League: Mancini pensa a Zaniolo

vedi letture

Nations League sfortunata per l’Italia. Dopo i forfait di Ciro Immobile e di Rafael Toloi, Roberto Mancini potrebbe perdere anche Matteo Pessina, infortunatosi nel primo tempo di Atalanta-Milan. Come riportato da Sky Sport, per sostituire l’orobico il ct azzurro ha pensato immediatamente a Nicolò Zaniolo. Sarebbe la terza sostituzione, dopo che Moise Kean e Davide Calabria hanno rimpiazzato gli altri due infortunati. Nelle prossime ore la FIGC presenterà tutta la documentazione per richiedere la nuova convocazione.