Italia, Chiellini aspetta Ramsey: "Sta trovando la continuità che non è riuscito ad avere alla Juve"

"Il Galles è un ottima squadra, sono contento per Ramsey che ha segnato e sta trovando quella continuità che per sfortuna non è riuscito ad avere alla Juve". A UEFA.com, parla così Giorgio Chiellini: "Sulle qualità nessuno ha mai avuto dubbi perché è un giocatore talmente intelligente che riesce sempre ad essere nella posizione giusta al momento giusto e giusti tempi di gioco. E’ una persona eccezionale. Bale lo conosciamo. Per il resto il Galles gioca insieme da tanti anni e la conosciamo bene. Ci sono stati tanti piccoli cambiamenti ma mai rivoluzioni. Lo affronteremo nel modo giusto".