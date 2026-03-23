Italia, niente Chiesa: convocato Cambiaghi. Mancini-Scamacca-Bastoni: oggi le valutazioni

Il ritiro della Nazionale per gli spareggi per l'accesso alla Coppa del Mondo parte subito con una novità: anche a questo giro non ci sarà Federico Chiesa. La convocazione che più ha fatto discutere, la prima chiamata del classe '97 dopo l'Europeo e dopo che più volte in autunno lo stesso calciatore aveva preso tempo, viene meno ufficialmente questa mattina causa infortunio. Lo comunica la FIGC: "Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi".

Il primo allenamento della Nazionale è fissato per il pomeriggio, a partire dalle ore 17.00. Alle 14 invece la conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso e in quella occasione sono attesi riscontri sulle condizioni fisiche di Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca. Il difensore della Roma ieri ha accusato un indurimento al polpaccio durante la sfida contro il Lecce, il calciatore dell'Inter è alle prese con un problema alla tibia, mentre per il centravanti dell'Atalanta il problema è una lesione all'adduttore.

ITALIA, ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

IL PROGRAMMA

Ha preso il via ieri sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.